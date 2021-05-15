15.05.2021 (16:20)

Около 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО отправились обучаться в учебные центры Минобороны

Около 100 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа отправились на обучение по программе водителей в учебные центры Западного военного округа и Министерства обороны Российской Федерации.

Будущие водители категорий «C», «D» и «CE» пройдут обучение на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, бронетранспортёрах, а также различных модификациях колесной техники семейства КамАЗ, УРАЛ, УАЗ, МАЗ и БАЗ с колесными базами от 4х4 до 8х8.

Программа подготовки водителей рассчитана на 4 месяца и включает в себя изучение методических основ эксплуатации и вождения автомобиля, ежедневные тренировки на динамических мультимедийных тренажёрах с эффектом виртуальной реальности, после чего водители приступают к подготовке на автодроме. В отличие от прохождения обучения на гражданских автодромах, военнослужащим предоставляется возможность подготовиться не только к классическим препятствиям: «эстакаде», «змейке», «заезду в гараж», «параллельной парковке» и к «развороту в ограниченном пространстве», - но и ещё пройти свыше 15 дополнительных преград.

Обучение военнослужащих проходит в Московской, Воронежской и Владимирской областях. По окончанию программы обучения военнослужащие получат звание «Младший сержант» и вернутся в воинские части и соединения общевойсковой армии ЗВО.

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