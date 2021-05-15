15.05.2021 (16:00)

Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» зашел во вьетнамский порт Камрань

Сегодня большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», который выполняет задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прибыл с деловым заходом в порт Камрань (Вьетнам).

В период стоянки в порту, судно комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота пополнит запасы воды и топлива.

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