15.05.2021 (16:00)
Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» зашел во вьетнамский порт Камрань
Сегодня большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», который выполняет задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прибыл с деловым заходом в порт Камрань (Вьетнам).
В период стоянки в порту, судно комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота пополнит запасы воды и топлива.
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