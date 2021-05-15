Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.05.2021 (15:50)

В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры

Современные бронетранспортеры с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и БТР-82АМ поступят на вооружение соединений и подразделений Сухопутных войск.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы в БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортера в 2,5 и вести прицельный огонь с ходу, и в ночных условиях.

Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации проведут новый конкурс в рамках Армейских игр
В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО
Понтонные подразделения инженерных войск к 80-летию начала Великой Отечественной войны совершат уникальный переход по речным путям
Операторами 11-й научной роты РХБ защиты разработан перспективный противогаз­бронешлем

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false