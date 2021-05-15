15.05.2021 (15:45)

В Военно-медицинской академии успешно выполнена трансплантация печени пациенту с тяжелым хроническим заболеванием

13 мая 2021 года в клинике госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова успешно выполнена очередная операция по пересадке печени пенсионеру Министерства обороны, страдающему тяжелым хроническим заболеванием – циррозом печени.

В настоящее время Военно-медицинская академия – единственная военно-медицинская организация Министерства обороны Российской Федерации, выполняющая на регулярной основе трансплантацию органов. Данный вид операций относится к крайне сложным и высокотехнологичным методам лечения.

По поручению Министра обороны трансплантация печени в академии проводится с 2017 года. На сегодняшний день выполнена уже 21 жизнеспасающая операция. При этом очень важно подчеркнуть, что 18 пациентов в настоящее время живы и находятся под наблюдением врачей, а качество их жизни существенно улучшилось.

Прогноз для жизни у пациентов с такой патологией печени без операции оценивается как крайне неблагоприятный. Само же оперативное вмешательство позволяет вернуться таким пациентам к нормальной жизни, а военнослужащим – возможность продолжить службу.

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