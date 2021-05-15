15.05.2021 (15:15)

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации проведут новый конкурс в рамках Армейских игр

На базе подмосковного учебного центра инженерных войск пройдет всеармейский этап конкурса расчетов минно-розыскной службы «Найти и обезвредить». В состязании примут участие 36 расчетов из 12 команд, представляющих инженерные части центрального подчинения, военных округов и Северного флота. Расчет состоит из вожатого с минно-розыскной собакой.

Программой конкурса предусмотрено прохождение ряда этапов. Соревнования начнутся с торжественной церемонии открытия. Во второй соревновательный день участники выполнят 7 приемов общего курса дрессировки минно-розыскных собак и преодоление полосы с установленными на ней стандартными учебными препятствиями в количестве 8 элементов. На следующий день вожатым вместе со своими собаками предстоит преодолеть в виде эстафеты полосу препятствий и выполнить приемы преодоления 8 препятствий. На четвертной день предусмотрено выполнение трех видов упражнений:

«Карусель» – на площадке расположен тренажер, в одном из стаканов установлена закладка взрывчатого вещества, необходимо выполнить поиск;

«Ящики» – на открытом участке местности расположены 5 ящиков, необходимо выполнить поиск расположенного в одном из них заряда взрывчатого вещества;

«Минное поле» – на открытом участке местности площадью до 300 кв. метров, необходимо выполнить поиск до трех установленных в грунт или на поверхности зарядов взрывчатого вещества.

Соревновательная программа завершится выполнением упражнения «Саперный биатлон с этапом стрельбы». Он включает в себя эстафету.

Три участника со служебными собаками проходят дистанцию 1 км с одним огневым рубежом, где выполняется стрельба из положения стоя из мелкокалиберной винтовки.

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