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15.05.2021 (13:15)

В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО

20 и 21 мая 2021 г. в Военной академии Войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г. Смоленск) состоится XXVIII Всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию теории и практики применения войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях.

Мероприятие проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова, совместно с Российской академией ракетных и артиллерийских наук, Академией военных наук и др.

В рамках конференции состоится выставка, на которой будут представлены достижения научных школ академии и продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также планируется проведение «круглых столов», на которых будут обсужденысовременные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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