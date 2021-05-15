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15.05.2021 (14:45)

В Ленинградской области авиационные спасатели ЗВО отработали прыжки с парашютом на точность приземления

В Ленобласти на аэродроме отдельного вертолетного полка прошла тренировка спасательной парашютно-десантной группы Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Спасатели отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца с борта многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, а также приземление на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполнялось на высоте до 1700 метров. После 20 секунд свободного падения военнослужащие выполняли раскрытие купола парашюта и посадка в заданную точку.

Для совершения прыжков использовалась парашютная система специального назначения «Арбалет-1», предназначенная для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.

В ходе тренировки было совершено более 10 вылетов, совершено более 50 парашютных прыжков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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