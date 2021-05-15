15.05.2021 (14:30)

В Крыму прошел конкурс отделений ДОСААФ на Кубок командующего Черноморским флотом

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) состоялся смотр-конкурс региональных отделений ДОСААФ Южного федерального округа на Кубок командующего Черноморским флотом.

Целью конкурса стала оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и проверка уровня подготовленности их воспитанников.

В ходе состязаний будущие защитники Отечества соревновались в военно-прикладных видах спорта, таких как сборка и разборка оружия, оказание первой медицинской помощи, продемонстрировали уровень строевой подготовки и исполнения строевых песен, также, на суд жюри были представлены видео-презентации отрядов.

В подведении итогов конкурса, которое состоялось в соединении береговой обороны армейского корпуса, помимо командования Черноморского флота приняли участие представители ДОСААФ России по Южному федеральному округу и Республике Крым, руководства республики и командование армейского корпуса.

В ходе церемонии закрытия конкурса командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов наградил команду победителя и призёров, а также лучших по видам соревнований воспитанников военно-патриотических клубов и их руководителей.

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