15.05.2021 (14:15)

Более 750 лучших десантников страны принимают участие в финальном этапе конкурса среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2021»

Сегодня, 15 мая 2021 г., в гвардейском Костромском парашютно-десантном полку Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, состоялось торжественное открытие конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Десантников, которые представляют все соединения и воинские части ВДВ России, поприветствовал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой, командование Ивановского соединения, ветераны, представители духовенства. Участникам «Десантного взвода» они пожелали бескомпромиссной борьбы и достойных результатов.

«Воздушно-десантные войска всегда в постоянной готовности к выполнению любых поставленных задач. В течение двух недель воинам «крылатой пехоты» предстоит на деле доказать это. Соревнования будут проведены в честной борьбе, в соответствии с положением о проведении конкурса» - заявил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

В понедельник десантники отправятся на первое испытание. Это индивидуальный биатлон на 10 километров со стрельбо1й из стрелкового оружия и гранатометов из различных положений, который пройдет на полигоне «Песочное» в Ярославской области.

Всего в конкурсе принимает участие более 750 десантников, которые в течение двух недель определят лучший «Десантный взвод» десантировании, индивидуальной гонке на боевых машинах, гонке преследования.

Завершится конкурс эстафетой на боевых машинах со стрельбой на огневых рубежах.

По итогам конкурса будет определена команда-победитель, которая представит Воздушно-десантные войска на международном этапе конкурса «Десантный взвод» в августе-сентябре с.г., который пройдёт на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице