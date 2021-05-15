15.05.2021 (14:00)

Во Владикавказе встретили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На железнодорожную станцию «Владикавказ» в Северной Осетии прибыл тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На перроне особый состав встретили военнослужащие 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), представители администрации Северной Осетии и города Владикавказа, юнармейцы, суворовцы жители и гости республики.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии, а также увидели образцы новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» – на трех открытых платформах состава. Посетителям агитпоезда было представлено 50 видеопроектов, 18 видеостен и 12 интерактивных тач-столов различной тематики.

Жителей столицы Северной Осетии особенно заинтересовали вагон, посвященный Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возможность получить консультацию у военных медиков.

Также на перроне железнодорожного вокзала была развернуты выставка образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО. Всего мероприятие посетило более 10 тыс. человек.

В рамках мероприятия также состоялась акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор», в ходе которой все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, подлежащих замещению военнослужащими по контракту в военных округах, видах и родах войск, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

Кроме того, в агитпоезде работал магазин «Военторг», где можно было приобрести товары с символикой «Армия России» и сувениры с логотипом акции.

Далее на территории ЮВО поезд остановится на станциях «Назрань» и «Волгоград-1».

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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