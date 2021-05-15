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15.05.2021 (12:45)

Агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Северную Осетию

Агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в во Владикавказ, столицу Республики Северная Осетия – Алания. Стоянка и работа выставочных экспозиций эшелона будет организована до 13:00 15 мая с.г.

На перроне поезд встретили представители командования Южного военного округа (ЮВО), администрации области и города, юнармейцы, жители и гости города.

Для посетителей мероприятия развернуто 17 экспозиций – тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии, а также увидеть образцы новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» – на трех открытых платформах состава.

На специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии.

Также для посетителей будут развернуты полевая кухня, пункты отбора на военную службу по контракту, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Следующую остановку эшелон совершит в городе Назрань.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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