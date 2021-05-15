15.05.2021 (13:45)

Военнослужащие по контракту ЗВО прошли «обкатку танками» на базе центров подготовки младших специалистов

С начала года, более 2000 военнослужащих по контракту завершили сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами «курса выживания», которые прошли на базе центров подготовки младших специалистов Западного военного округа.

В сборах приняли участие военнослужащие по контракту, в числе которых и около 250 военнослужащих – женщин. В ходе обучения военные осваивали основные воинские дисциплины, в частности огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию.

Завершающим этапом обучения стал полевой выход, где личный состав сбора прошел «обкатку» танками, преодолел огненно-штурмовую полосу и выполнил боевые стрельбы из автомата Калашникова, а также метание ручных боевых осколочных гранат РГД-5.

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