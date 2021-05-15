Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.05.2021 (13:45)

Военнослужащие по контракту ЗВО прошли «обкатку танками» на базе центров подготовки младших специалистов

С начала года, более 2000 военнослужащих по контракту завершили сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами «курса выживания», которые прошли на базе центров подготовки младших специалистов Западного военного округа.

В сборах приняли участие военнослужащие по контракту, в числе которых и около 250 военнослужащих – женщин. В ходе обучения военные осваивали основные воинские дисциплины, в частности огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию.

Завершающим этапом обучения стал полевой выход, где личный состав сбора прошел «обкатку» танками, преодолел огненно-штурмовую полосу и выполнил боевые стрельбы из автомата Калашникова, а также метание ручных боевых осколочных гранат РГД-5.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье в штабе гвардейской танковой армии ЗВО стартовала раздельная штабная тренировка
На Балтийском флоте проведена тренировка с военнослужащими мобильного резерва командующего флотом
Свыше 110 новобранцев из Нижнего Новгорода будут направлены на службу в Президентский, Преображенский и Семёновский полки
Более 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут уволены в запас в начале июня текущего года

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false