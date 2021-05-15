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15.05.2021 (13:30)

Разведчики ознакомились с порядком прохождения заключительных этапов соревнований в Новосибирской области

На полигоне «Кольцово» в Новосибирской области прошли инструкторско-методические занятия по порядку прохождения 4 и 5 этапа соревнований с участниками Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021.

В ходе тренировки представители судейской коллегии рассказали командам о правилах прохождения четвертого и пятого этапов - «Стрельба», «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи». А также обратили внимание участников на возможные нарушения, за которые команда может получить штрафные баллы, и напомнили о соблюдении требований безопасности. Инструкторско-методические занятия с разведчиками проводились по каждому этапу Всеармейских соревнований отдельно. Помимо этого, на полигоне «Кольцово» было проведено более 30 тренировок по отработке выполнения нормативов этапов конкурса.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в Новосибирской области с 17 по 30 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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