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15.05.2021 (13:00)

В Уфе стартовала акция перехода по рекам, посвященная 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны

В Уфе стартовала акция перехода по рекам, посвященная 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии открытия сплава приняли участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, командир инженерной бригады Центрального военного округа полковник Сергей Порохня, военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич, ветераны, кадеты и юнармейцы. После осмотра гостями средств инженерного вооружения инженерных войск, установленных на пароме под марш «Прощание славянки» военнослужащие отплыли с набережной города Уфы.

В акции участвуют военнослужащие Центрального, Западного и Южного военных округов, которые преодолеют часть речного маршрута, составляющего около 5 тыс. км. Понтонные подразделения будут сплавляться по рекам Белая, Волга Ока, Кама, Северский Донец, Дон и пройдут 20 судоходных шлюзов.

В ходе всего перехода военнослужащие будут делать остановки в областных городах (Ульяновск, Самара, Саратов и др.), где будут участвовать в патриотических мероприятиях и проводить экскурсии для всех посетителей на демонстрационных паромах.

Переход осуществляется на 2 паромах из понтонных парков и буксирно-моторных катерах БМК. На одном из паромов представлены экспозиции средств инженерного вооружения, второй оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня личный состав прибудет в район Волгоградского водохранилища и пройдет парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

В акции задействовано более 150 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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