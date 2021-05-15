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15.05.2021 (12:30)

Заместитель Министра обороны Николай Панков вручил чемпионский кубок женской команде регби-клуба ЦСКА

Сегодня, 15 мая, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло чествование женской команды Регби-клуба ЦСКА, а также были подведены промежуточные итоги развития регби в Вооруженных Силах РФ.

С приветственным словом к участникам обратился статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков.

«Девчата, вы явили миру удивительный пример. Команда молодая, за 4 года своего существования сумела стремительно ворваться в элиту женского российского регби. Ваши результаты впечатляют. Вы выиграли 41 матч, потерпели всего одно поражение. С первого раза стали обладателями золотых наград чемпионата России и Кубка России, - подчеркнул Николай Панков. - Говорят, что в спорте легче выиграть что-то впервые, чем удерживать. Главное пожелание от руководства Министерства обороны - держать планку, не уступать своих позиций и продолжать перемножать славные традиции армейцев. Ведь вы часть такого великого и самого лучшего клуба в мире - Центрального спортивного клуба Армии».

В заключении заместитель главы военного ведомства  поблагодарил всех причастных к успеху женской команды Регби-клуба ЦСКА. «Не могу не отметить всех, кто работал на результат, за ту слаженную работу всех, кто в неё вовлечён. Вижу у вас огонёк в душе. Молодцы. Благодарю вас, что не равнодушны и заинтересованы в своём дело, поэтому результат и не заставил себя ждать».

В свою очередь, председатель Высшего Совета Федерации регби России, помощник Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Артемьев поблагодарил руководство Минобороны России за поддержку и внедрение регби в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Мы, как Федерация Регби России поддерживаем и заинтересованы во включение вида спорта регби в СИЗМ и участию военной команды России в кубке мира по регби-7. Хочу отметить и работу по развитию регби в Вооруженных силах и медийные успехи регби клуба ЦСКА- конечно же особая гордость за наших замечательных спортсменок женской регбийной команды ЦСКА, являющихся основой сборной России, которым сейчас предстоит биться за флаг в отборочных на Олимпиаду играх, все это не случайные результаты Николай Александрович, наша совместная работа дает уникальные плоды» - сказал председатель Высшего Совета Федерации регби России, помощник Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Артемьев..

Также были подведены промежуточные итоги развития регби в Вооруженных Силах Российской Федерации и силовых структурах. Об этом доложил президент Регби-клуба ЦСКА, руководитель Комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Российской Федерации, член Высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин.

В рамках мероприятия состоялось вручение ведомственных наград Министерства Обороны Российской Федерации.

В заключении Николай Александрович Панков вручил представительницам женской команды Регби-клуба ЦСКА золотые медали чемпионата России и Кубок России. 

Напомним, что 4 апреля в Ростове-на-Дону состоялся финальный тур «Лига Ставок – чемпионата России по регби-7» среди женских команд, где армейцам вновь удалось одержать победу. В финальном матче красно-синие оказались сильнее подмосковного ВВА со счётом 15:0. Таким образом клуб одержал победы в 6 из 7 туров и впервые в своей истории стали чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Панков
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