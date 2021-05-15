15.05.2021 (12:20)

Командующий Северным флотом провел приём граждан

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев провёл приём граждан по личным вопросам. Мероприятие состоялось в Североморском доме офицеров флота. Большинство вопросов, которые рассмотрел адмирал Александр Моисеев, принимая заявителей, касались прохождения военной службы по контракту на Северном флоте.

Командующий внимательно выслушал всех людей, записанных на приём, и на месте отдал соответствующие указания должностным лицам Северного флота.

На приеме граждан присутствовали представители руководства кадровых, юридических и военно-политических органов и другие должностные лица флота.

За первое полугодие 2021 года в адрес командующего Северным флотом в общей сложности поступило более 400 обращений от граждан, связанных с деятельностью флота. Записаться на личный приём к командующему флотом можно через отделение по работе с обращениями граждан (общественную приёмную МО РФ на СФ) по телефону 6-15-51 по будням в рабочее время.

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