15.05.2021 (12:00)

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ продемонстрировали возможности нового учебно-тренировочного комплекса «дизель-электрических и дизельных энергетических установок»

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ (г. Пушкин) для курсантов 5 курса факультета электроэнергетических установок были проведены занятия с использованием нового учебно-тренировочного комплекса «Дизель-электрических и дизельных энергетических установок». Курсанты института отработали элементы практической подготовки, в том числе эпизод частного боевого учения «Приготовление электромеханической боевой части по сигналу «Корабль к бою и походу приготовить!», а также эпизод тренировки по специальности на тему «Нормальное приготовление главного двигателя к пуску».

В состав учебно-тренировочного комплекса «дизель-электрических и дизельных энергетических установок» (ДЭиДЭУ) входят: многофункциональный пост руководства обучением, 16 двухмониторных рабочих мест обучающихся (РМО) автоматизированной системы обучения, размещенных в тренажерном зале; 3 четырехмониторных рабочих мест обучающихся, размещенных в помещении-имитаторе поста энергетики и живучести типового боевого корабля, 3 четырехмониторных рабочих мест обучающихся, размещенных в помещении-имитаторе поста энергетики и живучести, рабочих мест обучающихся операторов пульта управления главной энергетической установкой (ГЭУ) корабля.

Данный комплекс обеспечивает: изучение состава, конструкции, правил эксплуатации главных энергетических установок кораблей с дизельными и дизель-газотурбинными энергетическими установками свыше 10 проектов; и выполнение расчетных инженерных задач по эксплуатации технических средств электромеханической боевой части корабля; тестирование знаний обучающихся с автоматизированным оцениванием; предтренажерную подготовку под руководством руководителя обучения; одиночную и групповую тренажерную подготовку и отработку командных, инженерных, алгоритмических и операторских навыков по управлению главными энергетическими установками кораблей в штатных и аварийных условиях эксплуатации; самостоятельную работу обучающихся. Всего в комплексе представлено более 70 компьютерных обучающих программ.

Торжественное открытие комплекса состоялось 27 апреля в присутствии Главнокомандующего военно-морским флотом, адмирала Николая Евменова. Перед открытием учебно-тренировочный комплекс был полностью модернизирован. В результате сервисного обслуживания расширены функциональные возможности тренажера и увеличено количество рабочих мест.

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