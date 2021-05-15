Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.05.2021 (11:30)

В Подмосковье в штабе гвардейской танковой армии ЗВО стартовала раздельная штабная тренировка

В Подмосковье в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа с управлением объединения стартовала раздельная штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями в боевых условиях.

Цель тренировки — совершенствование слаженности в работе офицеров управления, дежурных смен и воинских частей обеспечения и охраны органов военного управления при приведении их в боевую готовность, а также практическая отработка мероприятий перевода органов управления объединения на боевой режим работы.

Во время тренировки будут отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб штаба армии, сбора и экипировки личного состава, привлекаемого к тренировке, убытия на боевые посты, их развертывания, организации несения дежурства, руководства проведением мероприятий наращивания боевой готовности войск.

По итогам тренировки будет оцениваться слаженность в работе, умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку и вырабатывать грамотные решения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте проведена тренировка с военнослужащими мобильного резерва командующего флотом
Свыше 110 новобранцев из Нижнего Новгорода будут направлены на службу в Президентский, Преображенский и Семёновский полки
Более 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут уволены в запас в начале июня текущего года
На Балтийском флоте прошли учебные сборы с командирами кораблей

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false