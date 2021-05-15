15.05.2021 (11:00)

На Балтийском флоте проведена тренировка с военнослужащими мобильного резерва командующего флотом

Военнослужащие подразделений мобильного резерва были подняты по тревоге, а затем отработали задачи по блокированию и уничтожению условной незаконной вооруженной группы на одном из полигонов в Калининградской области.

Для поиска условного противника были задействованы беспилотный летательные аппараты «Орлан», которые могут эффективно применяться для обнаружения диверсионно-разведывательных групп в любое время суток.

Огневую поддержку обеспечивала штурмовая группа на бронеавтомобилях «Тигр», вооруженных крупнокалиберными пулеметами и бронетранспортерах БТР-82а.

При проведении внезапной проверки подразделений мобильного резерва для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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