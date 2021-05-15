15.05.2021 (10:30)

Свыше 110 новобранцев из Нижнего Новгорода будут направлены на службу в Президентский, Преображенский и Семёновский полки

В Нижегородской области состоится торжественная отправка свыше 110 призывников для прохождения службы в Президентском полку, Отдельном Комендантском Преображенском полку и отдельном стрелковом Семеновском полку Западного военного округа, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, внешности и биографии.

В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. В ближайшие дни состоятся торжественные церемонии отправки воинских команд к месту службы.

В элитные подразделения отбираются призывники с отличной репутацией, ростом от 175 до 190 см, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом, в частности, воспринимающие шепот на расстоянии не менее 6 м.

Президентский полк ФСО России и отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа – уникальные подразделения, дислоцированные в Москве, обеспечивают мероприятия с участием руководителей государства.

Семеновский полк Западного военного округа — это уникальное подразделение, в настоящее время военнослужащие воинской части обеспечивают охрану объектов Минобороны.

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