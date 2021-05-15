15.05.2021 (10:15)

Более 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут уволены в запас в начале июня текущего года

Более 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, будут уволены в запас в начале июня текущего года, отслужив установленные сроки военной службы по призыву.

Увольнение в запас и доставка военнослужащих до места проживания будет проходить со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями – призывники получат необходимый набор индивидуальной защиты, состоящий из медицинских перчаток, масок, а также антисептического спрея. До железнодорожного вокзала или автомобильной станции военнослужащие будут добираться на подготовленном специалистами РХБ защиты транспорте.

Перед отправкой до места проживания военнослужащие примут участие в торжественных мероприятиях и общем построении. Прошедшим службу призывникам вручат рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения, а также памятные подарки и грамоты за отличие в огневой, физической и специальной подготовках.

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО уже приступили к подготовке рот молодого пополнения, поступивших в начале весенней призывной кампании.

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