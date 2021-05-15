15.05.2021 (10:00)

На Балтийском флоте прошли учебные сборы с командирами кораблей

На Балтийском флоте прошли учебные сборы с командирами кораблей, их помощниками и флагманскими специалистами корабельных соединений флота. В общей сложности, в сборовых мероприятиях, которые проводились под руководством командиров соединений, приняли участие около 100 офицеров от более чем 50 боевых кораблей Балтийского флота.

Главной целью мероприятия являлось достижение высокого уровня индивидуальной профессиональной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование навыков офицеров во время выполнения учебно-боевых задач в составе экипажа корабля при проведении различных учений и маневров, при выполнении артиллерийских, торпедных, ракетных и зенитно-ракетных стрельб.

В ходе сборов офицеры изучили особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил стран Балтийского моря. Кроме того, командиры кораблей ознакомились с руководящими документами по организации боевой подготовки.

В ходе занятий по тактической подготовке были рассмотрены различные варианты боевого применения разновидовых корабельных группировок в Балтийском море. Итогом сбора для всех его участников стала сдача специальных зачётов.

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