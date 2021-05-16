16.05.2021 (09:05)

Военнослужащие весеннего призыва армейского корпуса Черноморского флота посетили музей славы 126 Горловской дивизии

В Симферополе для молодого пополнения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) была организована экскурсия в музей боевой славы 126-й дважды Краснознаменной ордена Ленина Горловской дивизии.

Военнослужащие весеннего призыва соединения береговой обороны, являющегося правопреемником Горловской дивизии, смогли ознакомиться с экспозицией музея прославленного соединения, которое принимало непосредственное участие в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Главным экспонатом музея является диорама, созданная специалистами Студии военных художников имени М.Б. Грекова, на которой изображен бой за освобождение крымского города Армянск.

Экскурсию провёл председатель Российского совета ветеранов в Республике Крым Владимир Кочетков, который рассказал военнослужащим о боевом пути и подвигах воинов соединения, в котором им предстоит проходить службу.

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