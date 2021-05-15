15.05.2021 (09:00)

12 комплексных комиссий ЦВО проверят ход перевода военной техники на летний режим эксплуатации

12 комплексных комиссий Центрального военного округа (ЦВО) проверят полноту и качество перевода военной техники на летний режим эксплуатации в соединениях и воинских частях военного округа к летнему периоду обучения, который стартует 1 июня.

Специалисты комиссии дадут оценку качеству и правильности проводимой работы по переводу ВВСТ, организованной в парках боевых машин. В том числе будет проверен порядок выполнения сезонного обслуживания, включающего в себя замену топлива, масел и специальных жидкостей, обслуживание фильтров, аккумуляторных батарей, восстановление лакокрасочного покрытия, а также технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей.

К проверке привлекается 39 соединений и воинских частей военного округа, дислоцированных в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Центральный военный округа дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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