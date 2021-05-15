15.05.2021 (00:00)

Инженеры ЮВО установят наплавной мост в Белокалитвинском районе Ростовской области на месте аварийной переправы

Подразделения инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО) обеспечат безопасное транспортное и пешеходное сообщение на территории Белокалитвинского района в Краснодонецком сельском поселении Ростовской области. На месте вышедшей из строя в связи с критическим уровнем износа понтонной переправы через реку Северский Донец понтонеры инженерного соединения ЮВО установят наплавной мост.

Ранее в адрес командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с просьбой о помощи обратилась Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова. Решением командующего войсками ЮВО поставлена задача специалистам инженерных войск оборудовать временную переправу для оказания помощи более 11 тыс. жителям восьми населенных пунктов пострадавшего района.

Работы по наведению наплавного моста будут завершены в трехдневный срок к 17 мая с.г.

Стоит напомнить, что инженерное соединение ЮВО, дислоцированное в Ростовской области, неоднократно привлекалось для оказания помощи населению в кризисных ситуациях. Так в январе 2018 года личный состав бригады обеспечил установку нового водовода питьевого водоснабжения микрорайона Заречный в г. Белая Калитва Ростовской области. Кроме того, в 2019 году, на время ремонта аварийного пролета моста по трассе М-4 «Дон» в г. Каменск-Шахтинский, военные инженерами ЮВО была наведена понтонная переправа через р. Северский Донец.

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