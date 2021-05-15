15.05.2021 (02:30)

Свыше 20 тыс. мишенных установок подготовят к началу летнего периода обучения на полигонах ЮВО

Свыше 20 тыс. мишенных установок, более 200 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах Южного военного округа (ЮВО).

Работы проводятся в рамках подготовки к летнему периоду обучения, который стартует в войсках округа 1 июня текущего года.

Современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ЮВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника от живой силы до тяжелой техники, движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени, замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.

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