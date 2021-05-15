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15.05.2021 (02:00)

Отряд ПДСС и экипажи противодиверсионных катеров Каспийской флотилии вакцинировались от COVID-19

В Дагестане на базе поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» города Каспийска завершилась вакцинация от новой коронавирусной инфекции военнослужащих специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл), а также экипажей противодиверсионных катеров «Юнармеец Каспия», «Юнармеец Татарстана» и «Юнармеец Дагестана».

Военнослужащие получили оба компонента препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости лекарства не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия. В обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили всем военнослужащим правила поведения при получении первой и второй прививки препарата «Гам-КОВИД-Вак».

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник V» получили свыше 3 тыс. военнослужащих КФл, а также члены их семей, медицинские и гражданские специалисты флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия
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