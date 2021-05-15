15.05.2021 (01:00)

В Ростове-на-Дону состоится турнир по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи

В Ростове-на-Дону пройдет турнир по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи, посвященный памяти заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта А. Н. Швецова.

Церемония торжественного открытия начнется 15 мая в 11:00 в спортивном комплексе «Росвертол».

Проведение спортивного мероприятия также обеспечат военный оркестр штаба ЮВО, артисты ансамбля песни и пляски военного округа. Медицинское сопровождение участников соревнований возложено на врачебно-сестринскую бригаду военного медицинского учреждения Ростовского-на-Дону гарнизона.

Бои участников турнира состоятся 15 и 16 мая с.г.

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