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15.05.2021 (06:15)

Выставку Русского географического общества в Ростове-на-Дону посетили более 600 человек

В Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) продолжила работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества (РГО), открытие которой состоялось 13 мая с.г.

В течение двух дней выставку посетили более 400 военнослужащих Ростовского-на-Дону гарнизона ЮВО, порядка 250 человек из числа курсантов учебных военных центров, юнармейцев, школьников и студентов, а также жителей города.

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций, артефакты, документы богатого архива РГО о вкладе представителей Общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания.

В Ростове-на-Дону выставка продлится до 22 мая в Доме офицеров ЮВО (Будённовский проспект, дом 34). На юге России экспозиция также будет представлена в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия нашей страны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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