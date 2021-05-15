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15.05.2021 (06:00)

Команда ВВО готова к участию во Всеармейском этапе конкурса АрМИ «Танковый биатлон-2021»

Команда Восточного военного округа (ВВО) прибыла в Челябинскую область для участия во Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон». Команда прошла полный цикл подготовки и приложат все усилия, чтобы защитить титулы действующих чемпионов.

Команда ВВО в течение месяца тренировалась на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия. Танкисты будут выступать на танках Т-72Б3.

В прошлом году экипаж танка из Бурятии в очередной раз доказал свое превосходство на международной арене в ходе этапа соревнований «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.

   

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
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