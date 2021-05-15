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15.05.2021 (05:30)

В Приморье 105 учащихся школ пополнили ряды «Юнармии»

Церемонию посвящения в ряды «Юнармии» провели военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье. Мероприятие состоялось на мемориале уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войне.

Командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор  Алексей Подивилов, а так же представители администрации города и начальник регионального штаба «Юнармия» поздравили юношей и девушек со знаменательным событием в их жизни и пожелали им сильного характера, энергичности, взаимопомощи и доброты, а также вручили школьникам значки и удостоверения юнармейского движения.

Ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» пополнили 105 юных патриотов из  гимназий и школ Уссурийска.

За время существования движения «Юнармия» в зоне ответственности общевойсковой армии образовано порядка 70 отрядов, которые насчитывают свыше двух тысяч юнармейцев – учащихся школ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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