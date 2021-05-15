15.05.2021 (05:00)

Военнослужащие общевойскового объединения ВВО выполняют огневые упражнения на уникальном интерактивном тире «Рубин-110»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполняют упражнения контрольных стрельб на уникальном интерактивном лазерном стрелковом тире «Рубин-110». Данный тир установлен в штабе общевойскового объединения.

Уникальность данного стрелкового комплекса состоит в том, что в него входит более 2000 различных стрелковых упражнений. Все упражнения разработаны с учетом наставлений по стрелковому делу и собраны в учебно-методические курсы упражнений для пистолета, автомата, СВД и других.

Выполнение стрельб происходит учет баллистических характеристик оружия и метеорологических условий стрельбы. При этом существует возможность с помощью данного тира производить проверку и приведение оружия к нормальному бою.

Данный интерактивный тир позволяет производить стрельбу одновременно до 6 обучаемых из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия.

Преимуществом подготовки военнослужащих на данном комплексе является мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении. Применение лазерных тренажеров в виде массогабаритных макетов пистолета Макарова, пистолета Ярыгина, автомата Калашникова.

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