15.05.2021 (04:45)
Более 500 военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в тренировках по противопожарной защите
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) дислоцированных, в Забайкальском крае, состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.
С пожарными были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развертывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных растворов.
Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, парков боевых машин, складов с боеприпасами. Более 30 % практических тренировок прошли в ночное время.
В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения. Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.
Всего в постоянной готовности находится около 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае.