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15.05.2021 (04:30)

Военные оркестры войск ВВО примут участие в военно-музыкальном фестивале «Амурские волны»

Военные оркестры Восточного военного округа примут участие в традиционном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который состоится в Хабаровске.

В программу выступления войдет марш-парад военных оркестров войск ВВО от площади имени Ленина до Комсомольской площади и гала-концерт с фейерверком у стен Спасо-Преображенского собора. Также творческие  коллективы выступят с сольными программами на различных площадках города.

В настоящее время музыканты военного оркестра штаба ВВО завершают подготовку к фестивалю. На репетициях музыканты исполняют композиции, входящие в состав обновленного репертуара. Особое внимание при подготовке уделяется слаженности музыкальных коллективов, чистоте звучания мелодий и синхронности движений каждого из участников фестиваля.

На фестивале прозвучат классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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