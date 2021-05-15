15.05.2021 (04:15)

Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море

В акватории залива Петра Великого большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» отработал действия одиночного корабля в море по предназначению. В ходе учения экипаж успешно отразил нападение условного противника с воздуха, а затем поразил артиллерией морскую цель.

В полигоне боевой подготовки ТОФ большой противолодочный корабль провел комплекс артиллерийских стрельб из 100-милимитровых артиллерийских установок АК-100 по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Далее экипаж поэтапно отработал задачи по поражению воздушных целей, сброшенных на парашюте, уничтожил макет морской плавающей мины. Для этого были применены 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

Позднее БПК совместно с экипажами вертолётов Ка-27 морской авиации флота отработал задачи организации взлетов и посадок на палубу «Адмирала Пантелеева» вертолетов при нахождении корабля на стопе и на ходу.

Задачи выполнялись в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

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