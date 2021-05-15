15.05.2021 (04:00)

Коллектив военно-исторического музея Тихоокеанского флота принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

В преддверии Международного дня музеев, коллектив Военно-исторического музея Тихоокеанского флота принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 15 мая с 13.00 до 21.00 по местному времени на территории это учреждения культуры во Владивостоке.

Планируется, что в рамках акции с 18:00 до 19:00 в музее выступит Военный оркестр штаба ТОФ, для посетителей музея будет продемонстрированы редкие экспонаты, презентована выставка книг, посвященных истории Великой Отечественной войны и Тихоокеанского флота, которому 21 мая исполняется 290 лет.

Посетителям музея будут предложены для фотографирования ряд образцов военной формы разных периодов истории России.

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