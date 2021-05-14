14.05.2021 (22:30)

40 миллионов рублей выручили на аукционе за работы Сергея Шойгу

40 миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Благотворительный аукцион Фонда Константин Хабенского был проведен 14 мая в Москве на площадке «Русского географического общества». С инициативой провести аукцион выступил лично Сергей Шойгу и предоставил для него свои картины и работы из дерева.

Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным Фонда. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Сергей Шойгу лично выступил с инициативой выставить на благотворительный аукцион свои картины и работы из дерева, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского. Об этом сообщила журналистам в пятницу перед началом аукциона Ксения Шойгу.

«Выражаем благодарность Фонду Хабенского за то, что они отозвались на нашу инициативу. Это мероприятие готовилось очень долго, так как были ограничения из-за COVID-19, не разрешалось в таком формате встречаться. Я очень рада, что сегодня это все состоялось. Мы рассчитываем собрать достаточное большое количество средств», - сказал она.

По словам Ксении Шойгу, работы для аукциона отбирал лично министр обороны. «Что касается работ, их выбирал сам руководитель. Этот вопрос обсуждался очень долго и кропотливо. Часть этих работ висела у него в кабинете, часть висела у нас дома, часть была написана конкретно под аукцион», - уточнила она.

В рамках аукциона, среди лотов, были в том числе представлены картины, ваза и стол из дерева, изготовленные Сергеем Шойгу. «Гвоздем аукциона, безусловно, является стол, которому уже очень много лет. Мы считали кольца - получилось, что ему 368 лет», - отметила Ксения Шойгу, выразив надежду, что это не последнее мероприятие такого формата.

В свою очередь глава Фонда Константин Хабенский выразил благодарность Сергею Шойгу за предоставленные для аукциона работы. Также от поблагодарил Ксению Шойгу за организацию мероприятия и «Русское географическое общество» за предоставление площадки.

«Все средства с аукциона пойдут на помощь детям и молодым взрослым, подопечным нашего фонда. Потом на сайте Фонда вы найдете отчеты по всем статьям, куда пошли деньги: это и адресная помощь, и оборудование для клиник. Часть денег, скорее всего, пойдет на развитие реабилитационных центров – то, чего сейчас очень не хватает на местах», - сказал Хабенский. Также, по его словам, часть денег будет направлена на повышение квалификации врачей, «потому что наука идет вперед и оставаться на месте нельзя».

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