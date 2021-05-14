14.05.2021 (21:30)

В Калининградской области появился юнармейский отряд имени Андрея Тимошенкова

В поселке Большое Исаково появился особый юнармейский отряд. Ребятам, которые стали первыми в своей школе участниками Всероссийского военно-патриотического Движения, присвоили имя командира отделения десантно-штурмовой роты морской пехоты Андрея Тимошенкова. Церемонию посвящения провели в Калининграде на базе областного историко-художественного музея, приурочив ее к нескольким важным датам - 75-летию области и 5-летию движения «ЮНАРМИЯ». Почти четыре десятка мальчишек и девчонок из шестых, седьмых и десятых классов поклялись старшим товарищам, среди которых был и заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе Сергей Поляков, быть патриотами и достойными гражданами России. А еще они пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

«Это осознанное решение ребят. Они хотели стать частью большой и дружной юнармейской семьи, но из-за ковидных ограничений прием в ряды Движения все время откладывался. Но еще больше юные активисты горели желанием сохранить память об Андрее Тимошенкове, героической историей жизни которого они буквально прониклись», - рассказала руководитель юнармейского штаба Гурьевского района Анна Лебедь.

Свою первую присягу юнармейский отряд дал в присутствии отца Андрея Тимошенкова и его супруги с ребенком. Подростки пообещали не подводить оказанное им доверие и в каждом своем поступке равняться на героя. Накануне ребята с экскурсией посетили расположение 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты в Балтийске.

«Мы пообщались с морскими пехотинцами – сослуживцами Андрея Леонидовича. Узнали, каким верным и надежным товарищем он был. Возложили цветы к мемориалу на территории воинской части, на плите которой выбито его имя. А еще посмотрели, как проходит подготовка морпехов. Это настоящие защитники. И нам мальчишкам – есть с кого брать пример», - поделился эмоциями заместитель командира отряда имени Андрея Тимошенкова Марк Федореев.

В планах у юнармейского штаба Гурьевского района создание второго отряда имени Андрея Тимошенкова, в который торжественно посвятят ребят младшего возраста.

«Для юнармейцев ношение алых беретов - отличная мотивация для того, чтобы стать лучшими во всем, не только в спорте и учебе. А когда ребята незримо связаны с теми, кто защищает Отечество, они еще более трепетно относятся к истории своей страны. Хранят память о ее героях и славных традициях, – подчеркнул начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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