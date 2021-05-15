15.05.2021 (00:30)
Лётчики соединения дальней авиации отработали порядок действий в различных внештатных ситуациях во время полёта
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Во время выполнения полётного задания экипажи отработали полеты строем, на установленных дистанциях и интервалах.
Особое внимание уделялось комплексу мероприятий по выполнению правильных действий в ходе возникновения внештатных ситуаций, в том числе ухода на второй круг, посадку с выключенными приборами, а также остановка одного из двигателей в полёте.
Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности экипажей.
На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Новости по теме:
В Тверской области прошёл второй день учебно-методических сборов со специалистами военно-политической работы ВКС
Группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» завершили подготовку к масштабному авиашоу в Кубинке
Метки: