15.05.2021 (00:30)

Лётчики соединения дальней авиации отработали порядок действий в различных внештатных ситуациях во время полёта

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Во время выполнения полётного задания экипажи отработали полеты строем, на установленных дистанциях и интервалах.

Особое внимание уделялось комплексу мероприятий по выполнению правильных действий в ходе возникновения внештатных ситуаций, в том числе ухода на второй круг, посадку с выключенными приборами, а также остановка одного из двигателей в полёте.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности экипажей.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

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