15.05.2021 (00:00)

В Кубинке пройдет масштабный авиационный праздник, посвященных 30-летию «Русских Витязей» и «Стрижей»

15 мая в подмосковной Кубинке пройдет масштабный авиационный праздник, посвященный 30-летию с момента образования авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

Впервые для зрителей в совместном построении двух пилотажных групп «Ку?бинский бриллиант» будут задействованы самолеты Су-35с.

Также авиационные группы покажут свои новые программы. Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрируют групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах

МиГ-29 в составе девяти экипажей. Лётчики «Русских Витязей» выполнят групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35с, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогут увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.

Свою программу зрителям покажут также экипажи пилотажной группы «Беркуты», которые на вертолетах Ми-28н отработают комплекс фигур высшего пилотажа в полётных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб», а также одиночный пилотаж.

Помимо этого в летной группе примут участие пилотажные группы «Реакторы», «Первый полет» и семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина.

В течение дня на аэродроме Кубинка будет проходить акция «Служба по контракту – твой выбор», в рамках которой будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, а также агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Каждый желающий сможет узнать критерии отбора на службу по контракту и для поступления в летные ВУЗы ВКС, пройти специализированное тестирование, начальные этапы отбора и получить профессиональную консультацию по всем интересующим вопросам.

В ходе праздника для зрителей выступят известные и популярные музыкальные группы.

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