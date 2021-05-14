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14.05.2021 (20:10)

В Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с командирами подразделений

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, в период с 11 по 14 мая с.г., под руководством командира соединения гвардии полковника Александра Корнева, был проведен учебно-методический сбор с командирами батальонов (дивизиона), рот (батарей) и их заместителями.

В ходе сбора до командиров подразделений были доведены особенности подготовки подразделений в летнем периоде обучения, методика проведения занятий по боевой подготовке и выполнению мероприятий повседневной деятельности.

 Кроме того, с участниками сбора были проведены контрольные занятия по огневой подготовке, после чего был проведен комплексный зачет по знанию руководящих документов.

Занятия были организованы как в пункте постоянной дислокации, так и на полигоне «Барановский».

Командование соединения высоко оценило подготовку командиров подразделений.

По завершении сбора были подведены его итоги, намечены основные задачи и направления в организации боевой подготовки и повседневной деятельности войск в летнем периоде обучения.   

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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