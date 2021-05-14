14.05.2021 (20:20)

В Вооружённых Силах РФ создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны, тесно связанная с системой военно-патриотической работы

В Вооружённых Силах Российской Федерации создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны, которая тесно увязана с системой военно-патриотической работы. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Те проекты и программы, которые ведёт Министерство обороны, Вооружённые Силы в этом направлении, — они все взаимоувязаны», — сказал глава военного ведомства.

В частности, говоря о создании военно-учебных центров в высших учебных заведениях, Сергей Шойгу отметил, что это поручение было дано Президентом России на основании инициативы Министерства обороны сделать так, чтобы студенты могли проходить службу без отрыва от учёбы.

«Проводится большая работа, чтобы во всех высших учебных заведениях, в которых для этого будет создана соответствующая база, открыть военные учебные центры, чтобы молодые люди могли спокойно отслужить без отрыва от учёбы и по окончании учёбы получить военный билет», — добавил глава военного ведомства.

Статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков доложил на совещании, что военные учебные центры будут организованы более чем в 500 вузах страны.

Главы Якутии и Коми попросили Сергея Шойгу содействовать в создании таких центров в их регионах.

Министр обороны в свою очередь поставил задачу командованию Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и ДОСААФ оказать всю необходимую помощь.

«В этом же ряду единой системы образовательного и воспитательного процессов — создание научных рот, когда лучшие выпускники из ведущих, в основном технических, вузов страны приходят в армию. А также научно-производственных и спортивных рот, где одарённые ребята могут без отрыва от профильной деятельности проходить военную службу», — отметил глава военного ведомства.

Связаны с этим процессом, добавил Сергей Шойгу, и движение «Юнармия», и создающиеся в стране по поручению Президента РФ центры военно-патриотического воспитания «Авангард».

«По линии Юнармии также идёт очень большая работа. Мы её тоже не выпускаем из своего внимания. У нас уже больше 800 тыс. юнармейцев по всей стране. На сегодняшний день это самое массовое детско-юношеское движение в стране», — подчеркнул Министр обороны.

Что касается центров «Авангард», то, как доложил на совещании замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, до конца текущего года центры «Авангард» будут созданы в 49 российских регионах.

Сергей Шойгу поставил командованию военных округов, флотов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения ряд задач для оказания помощи в развитии центров «Авнагард» и ведении военно-патриотической работы в регионах, где дислоцируются объединения, соединения и воинские части видов и родов войск.

Руководители регионов, которые выступали на совещании отмечали, что не только поддерживают инициативы, с которыми Министерство обороны выступает в рамках военно-патриотического воспитания, но и будут развивать их в контакте с руководителями военных округов, флотов и гарнизонов.

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