14.05.2021 (20:00)

В Подмосковье прошли соревнования по стрельбе из штатного или табельного оружия в рамках Спартакиады центральных органов военного управления

В спортивном центре ЦСКА (п. Калининец, Московская обл.) прошли соревнования по стрельбе из штатного или табельного оружия в рамках Спартакиады центральных органов военного управления Минобороны России.

Всего в соревнованиях на стрельбище в борьбе за награды сошлись более 160 военнослужащих-спортсменов, представляющих 39 команд.

Турнир прошёл в двух упражнениям — ПМ-1 (пистолет Макарова, 10 выстрелов, 25 м) и АК-1 (автомат Калашникова, 10 выстрелов, 100 м).

В общекомандном зачёте победу одержали сборные Главного управления вооружения ВС РФ и Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, набравшие 366 и 351 очка соответственно. Серебряными медалями награждены команды Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ (342 очка) и 9-го управления Минобороны России (338 очков). На третью ступень пьедестала почета поднялись представители Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ (328 очков) и Департамента транспортного обеспечения Минобороны (312 очков).

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