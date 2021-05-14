14.05.2021 (19:00)

Министр обороны России провел селекторное совещание об организации центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание об организации центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководители регионов и органов военного управления.

Открывая совещание, Сергей Шойгу напомнил, что работа по выполнению поручения Президента об организации военно-патриотических центров по подготовке молодежи началась в прошлом году.

«Возникло это все не просто так, а по давным-давно обсуждаемой и обговариваемой по разным направлениям теме — нужна ли начальная военная подготовка в школах или не нужна? Надо ли ее вводить как обязательный предмет в довузовских учебных заведениях или нет?, — сказал Министр обороны.

«Мы ушли от этих споров и предложили, на наш взгляд, совершенно оправданный вариант, когда создаются центры военной, военно-патриотической подготовки. Центры, в которых на абсолютно добровольной, а если говорить точнее, то по собственному желанию ребята могут пройти цикл военной подготовки в течение нескольких дней. По закону это может быть в течение одной недели. Собственно, что сегодня и происходит», — констатировал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что первый такой центр создан Москвой и Московской областью. Его пропускная способность позволяет обучать в течение года 36 тыс. человек.

«Есть уже первый опыт. Несколько помешала пандемия, чтобы вести более активно эту работу. Но уже первые наборы, которые прошли через центр, а там смены 600 человек, показали то, что есть крайне высокая востребованность в таких центрах, если не сказать запредельная», — сообщил глава военного ведомства.

При этом Сергей Шойгу отметил, что как только в стране стали появляться первые центры «Авангард», тут же возникло требование от девочек — почему в них обучаются лишь мальчики?

«На сайте центра «Авангард» только по Московской области больше 10 тыс. заявок от девочек. И у нас сейчас, по-моему, на этой неделе завершается первая смена девочек. То же самое происходит по всей стране. В целом на сегодняшний день открыты 27 центров «Авангард», — отметил Министр обороны.

Глава военного ведомства также напомнил о поручении Президента России создать центры «Авангард» во всех городах с населением 100 тыс. человек и более.

«Таких городов у нас много по стране. Думаю, мы дальше будем идти и в города с населением менее 100 тыс. Потому что, ещё раз могу сказать, — это направление в подготовке ребят оказалось крайне востребованным. У нас школьники и школы идут на разные хитрости, чтобы попасть ещё на одну смену, потом ещё на одну», — сказал Сергей Шойгу.

<…>

Министр обороны сообщил, что на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации открыты 27 центров. В 17 из них уже проводятся учебные сборы и тематические смены военно-патриотической направленности. С начала года их посетило свыше 20 тыс. человек. Остальные центры откроются в ближайшее время — после снятия ограничений.

«В этом году, по нашим оценкам, откроются еще 36 таких центров. Хотелось бы, чтобы их было еще 146, а не 36, — подчеркнул Министр обороны. — Я знаю, что руководители субъектов — люди деятельные, увлеченные, я уверен, что нас на этом направлении ждет успех».

<…>

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства также добавил, что одной из национальных целей развития страны до 2030 года является воспитание гармоничной, социально ответственной личности с активной гражданской позицией. Для решения этой задачи необходимо сформировать особую современную образовательную среду. И центры в полной мере позволяют это сделать.

Сергей Шойгу, в частности, сообщил что в «Авангарде» на территории подмосковного парка «Патриот» успешно используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта. С марта, после возобновления очной подготовки, в нём прошли обучение более 4 тыс. школьников Московского региона.

По словам Министра обороны, от детей и их родителей получены исключительно положительные отзывы, многие ребята выразили желание снова побывать там.

«Это безусловное подтверждение правильности наших подходов. Считаю, что регионы должны позаботиться о создании подобных условий для своих подростков», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что деятельность «Авангарда» является одним из ключевых критериев оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе.

В этой связи Министр обороны отметил Нижегородскую и Тульскую области, республики Марий Эл и Дагестан, а также Ставропольский край, которые первыми создали центры и показывают высокие результаты.

«К сожалению, во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях и Еврейской автономной области таких образовательных площадок до сих пор нет. Необходимо ускорить решение данного вопроса», — сказал глава военного ведомства.

* * *

Выступая перед участниками совещания, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что во всех районах региона работают 224 центра юнармейского движения, и их опыт будет использован при создании центров «Авангард».

«Мы абсолютно поддерживаем цели создания центров «Авангард» и с осени 2020 года уже приступили к их созданию», — сказал глава региона.

По его словам, планируется построить два центра в Рязани и один — за городом, где будет создана необходимая полевая инфраструктура.

Министр обороны поставил задачу командованию Воздушно-десантных войск взять кураторство над развитием центров «Авангард», где дислоцируются соединения ВДВ и, в частности, в Рязанской области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал, что центр «Авангард» в столице региона создан, оборудован, будет работать круглогодично, его пропускная способность — 280 ребят. 17 мая заезжает первая смена.

Сергей Цивилёв также сообщил, что центры «Авангард» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации планируется открыть ещё в двух городах региона с населением более 100 тыс. человек.

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в шести городах региона планируется открыть центры «Авангард». Педагогический состав создаваемых центров уже сейчас на 40% укомплектован из офицеров запаса.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что центр «Авангард» будет функционировать на базе уже существующих структур, ранее занимавшихся военно-патриотической работой в регионе. Пропускная способность — более 6,5 тыс. ребят в год.

В свою очередь директор АНО «Авангард» Дарья Борисова сообщила на совещании, что Министром обороны, руководителями Москвы и Московской области принято решение об укрупнении центра, размещённого в подмосковном парке «Патриот». Дополнительно будут построены жилые корпуса и вся необходимая инфраструктура. Это позволит вдвое увеличить количество обучаемых здесь детей — с 600 до 1,2 тыс. человек за одну смену.

Все принявшие участие в совещании руководители регионов отмечали, что находятся в тесном контакте с командованием военных округов, объединений, начальниками гарнизонов при создании и организации работы центров «Авангард».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице