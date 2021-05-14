14.05.2021 (18:20)

В Санкт-Петербургском филиале Пансиона воспитанниц Минобороны России состоялась премьера спектакля «Девочки»

В Санкт-Петербургском филиале Пансиона воспитанниц Минобороны России состоялась премьера спектакля «Девочки», поставленного на основе документальной книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Режиссер-постановщик спектакля — педагог дополнительного образования Юлия Гойтиева — привлекла для участия в нем воспитанниц театральной студии, входящей в систему дополнительного образования Пансиона. Образы «девочек» создали их ровесницы — юные актрисы студии, воспитанницы 8 курса Пансиона Дарья Рогозина, Карина Кургинян, Евгения Чвара, Юлия Колодизенко, Елизавета Ширина и Татьяна Казакова.

Героини спектакля существуют в ином пространстве и времени, чем мы, живущие здесь и сейчас. Их окружает невидимый, призрачный мир. Тот, где навсегда осталась их юная жизнь… В воспоминаниях «девочек» отражены и первозданная радость бытия, и неустранимый трагизм жизни. Все, что было в той прошедшей реальности, о которой ярко и емко свидетельствует фраза: «Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла…».

Постановку и работу юных актрис высоко оценил в своём приветственном слове почётный гость Санкт-Петербургского филиала Пансиона воспитанниц председатель Совета героев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Герой Российской Федерации генерал-майор Геннадий Фоменко.

В качестве почетных гостей спектакль также посетили Герой Российской Федерации капитан 1-го ранга Юрий Юрченко, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Кадетского корпуса Военного института физической культуры и Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

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