14.05.2021 (18:30)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал воспитанницам московского Пансиона о российско-китайских взаимоотношениях

Сегодня заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны России, где принял участие в качестве почетного гостя в круглом столе на тему: «Россия – Китай: история взаимоотношений через призму военного сотрудничества».

В своем выступлении замминистра обороны рассказал об основных вехах истории отношений России и Китая, сделав акцент на военном сотрудничестве двух стран, а также перспективах его развития.

Александр Фомин отметил, что с 1937 по 1942 год СССР оказывал Китаю масштабную военную помощь во Второй японо-китайской войне: «Наши страны были союзниками в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом, приняли на себя их главный удар, прошли через трагические испытания, понесли наибольшие людские потери».

Заместитель Министра обороны также добавил, что в современных российско-китайских отношениях определяющим стал вектор на добрососедство, дружбу и сотрудничество.

«Регулярно проводятся совместные военные учения: антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия», российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие», компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность», — рассказал замглавы военного ведомства.

Воспитанницы Пансиона, изучающие китайский язык, в ходе последовавшей дискуссии имели возможность задать интересующие их вопросы представителям Минобороны России, участвовавшим в мероприятии.



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