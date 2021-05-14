14.05.2021 (18:13)

В Западном военном округе стартовало учение по управлению войсками

В Западном военном округе стартовало учение по развертыванию системы управления.

По замыслу мероприятия подразделения связи и управления выдвинулись в назначенные районы. Там были развернуты полевые пункты управления округа, объединений, соединений и воинских частей, полевые узлы связи. Военнослужащие осуществили привязку к стационарным военным и гражданским узлам связи и выполнили многоуровневое резервирование каналов с использованием радиорелейных, тропосферных станций и станций космической связи.

Кроме того, была отработана маскировка и радиоэлектронное и визуальное противодействие средствам разведки противника. Используя малогабаритные переносные станции видеоконференцсвязи, военные связисты добились визуализации всех выполняемых задач.

Специально выделенные подразделения обозначения из состава разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ЗВО проведут поиск и определение координат работающих станций связи и пунктов управления условного противника и отработают их подавление и уничтожение.

Учение продлится до конца текущей недели. В нем задействовано до 3,5 тысяч военнослужащих и более 300 единиц специального вооружения и военной техники.

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