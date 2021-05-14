Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.05.2021 (17:57)

В Челябинской области установили бюст первому командиру уральской танковой дивизии

В городе Чебаркуль Челябинской области установили бюст первому командиру гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии генерал-майору Николаю Ибянскому. Монумент расположили рядом со штабом дивизии. На церемонии открытия присутствовали военнослужащие дивизии, представители общественных и ветеранских организации.

В начале Великой Отечественной войны Николай Ибянский в звании полковника был назначен командиром 325-й стрелковой дивизии. Именно это соединение, личный состав которого проявил мужество и героизм в годы войны, стало родоначальником гвардейской танковой дивизии. В апреле 1943 года генерал-майор Ибянский вступил в командование 22-ым гвардейским стрелковым корпусом.

Генерал-майор Ибянский за мужество и героизм, инициативу и находчивость, проявленные в ходе воинской службы, был награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного знамени, орденом Кутузова II степени и другими государственными наградами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Разведчики в Сибири оттачивают профессиональные навыки перед стартом конкурса «Отличники войсковой разведки»
Призывники из Сибири пополнят ряды Президентского полка
Военные железнодорожники ЦВО из Удмуртии прибыли в Амурскую область для строительства второй ветки БАМ
Всеармейский конкурс «Полевая кухня» пройдет в Саратовской области

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false