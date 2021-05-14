14.05.2021 (18:08)

В Военно-морском политехническом институте начались занятия на новейшем учебно-тренировочном комплексе

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ (г. Пушкин) начались комплексные тренировки курсантов инженерных специальностей с применением новейшего учебно-тренировочного комплекса дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Петра Гацака.

Учебно-тренировочный комплекс был открыт институте лично главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Еменовым в апреле текущего года.

Комплекс предназначен для совершенствования практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей Военно-Морского Флота России различных проектов.

Благодаря современным компьютерным технологиям курсанты смогут полноценно осваивать свои бедующие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках и учениях, научатся производить правильные доклады, вести техническую документацию и обслуживание вверенной материальной части.

«Современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Петра Михайловича Гацака позволит еще эффективнее готовить инженерные кадры новой формации для нашего Военно-Морского Флота, который активно оснащается самыми современными техникой и вооружением», — отметил главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

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