14.05.2021 (17:25)

Военные моряки в Санкт-Петербурге ознакомятся с уникальными материалами Президентской библиотеки об истории создания Балтийского флота и основания Кронштадта

18 мая в России ежегодно традиционно отмечается двойной праздник — День Балтийского флота и годовщина со дня основания Кронштадта, ставшего мощным форпостом отечественного ВМФ.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга и Калининграда, слушатели ВУНЦ ВМФ ознакомятся с уникальными материалами Президентской библиотеки об истории Балтийского флота и Кронштадта.

Богатейшей истории города Кронштадта на портале Президентской библиотеки посвящена отдельная коллекция «Кронштадт — город морской славы России». В подборку вошли электронные копии редких исторических материалов таких, как «С.-Петербургская губерния. План г. Кронштадта с поселёнными при нём слободами», «Отчёт о состоянии города Кронштадта за 1914 год», «Об учреждении в городе Кронштадте портовой лаборатории» и др. Здесь же можно найти старинные карты, проекты развития и расширения крепости, отчёты об обстановке в городе, открытки с видами Кронштадта в разные годы и многое другое.

Дата основания Балтийского флота связана с первой победой России в морском бою, которая была одержана в акватории устья Невы в ночь на 18 мая 1703 года. Её описывает историк Военно-Морского Флота Феодосий Веселаго в работе «Краткия сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год» (1871 г.). После отчаянного штурма и взятия крепости Ниеншанц на Неве в устье Охты Пётр I получил известие о появлении в Финском заливе шведской эскадры в составе девяти судов. 16 мая 10-пушечный галиот «Гедан» и 8-пушечная шнява «Астрильд» встали на якорь у левого берега Большой Невы. Через два дня роты Преображенского и Семёновского полков под командованием бомбардирского капитана Петра Михайлова (Петра I) и поручика Александра Меншикова на шлюпах под прикрытием ночной темноты и дождя осуществили внезапное нападение на два корабля шведской эскадры. Закипел жестокий абордажный бой, в котором восемь лодок, не имевших артиллерийского вооружения, сражались против военных кораблей, оснащённых 18 пушками. В результате вражеский флот был захвачен.

Все участники сражения были награждены медалями с надписью: «Небываемое бывает», — у шведов были эскадра, адмиралы, обученные матросы, у русских — только отвага солдат, ведомых самим царём по свинцовым штормовым волнам Балтийского моря…

«Теперь вся местность была в руках Петра, нужно было укрепляться на покорённой земле и воде», — пишет Сергей Гречушкин в представленной Президентской библиотекой книге «Из русской истории. В Петербурге при Петре Великом» (1910 г.).

«…Пётр должен был позаботиться о защите открытого им „окна в Европу“ — Петербурга — от нападений такого сильного противника, как шведский флот. Местом такой защиты мог служить только остров Котлин», — объясняет военно-стратегический выбор расположения будущего форта представленное библиотекой издание «Кронштадтская крепость — ключ к Ленинграду» (1926 г.).

Интересно описание острова в те времена: «Котлин, до основания на нём в 1703 г. крепости, был необитаем, покрыт густым вековым лесом, который изобиловал дичью и хищными животными: волками, лисицами, медведями и другими, охотиться на которых временно приезжали окрестные жители», — можно прочитать в издании «Кронштадтский Андреевский собор», которое также будет доступно для ознакомления военным морякам.

Постройка крепости началась осенью 1703 года и велась очень активно, поскольку, как сообщает издание «Кронштадтская крепость — ключ к Ленинграду», «весною ожидали прихода шведской эскадры, которая могла помешать укреплению острова».

О ходе строительства подробно написано в книге Сергея Гречушкина «Из русской истории. В Петербурге при Петре Великом» (1910 г.): «Пока ещё держался лёд, перетащили сюда из Петербурга орудия и вооружили ими бастионы, защищавшие подступ с моря. Ранней весной следующего года закипела работа: рубили из брёвен ряжи, нагружали их камнем и опускали на дно. В апреле всё уже поспело, и… Пётр в своём присутствии освятил новую крепость, назвав её Кроншлотом». Произошло это 7 (по новому стилю 18) мая 1704 года.

Укрепление, как сообщается в книге «Кронштадтская крепость — ключ к Ленинграду», имело вид деревянной трёхэтажной башни в 80 метров в поперечнике и вмещало 70 орудий и 3 тыс. человек гарнизона. Таким образом, Кроншлот был первым фортом Кронштадской крепости, защищавшим подступы к Петербургу с моря.

Профессор института инженеров путей сообщения Николай Дуров в книге «Материалы для истории строительного дела в России. Строители Петрова времени и работы их» (1862 г.) уделил большое внимание строительству гидротехнических сооружений Кронштадта: «На восточной стороне острова расположен город и все укрепления; там же устроены гавани морская и купеческая, которым Пётр положил основание в 1710». Особо отмечается: «Купеческая гавань может поместить до 900 коммерческих судов».

Сложнейшим гидротехническим сооружением стал канал Петра Великого: «Канал начинается в 25 саженях от мола гавани и идёт к берегу… между двумя насыпными и обделанными камнем дамбами до самых шлюзных ворот, и эта часть называется предместием канала Петра Великаго; далее за тремя шлюзными воротами, на протяжении 150 сажен, идёт сухий канал, отделанный камнем в конце его; есть ещё ворота, за которыми крестообразно расположены три каменные дока. Канал и доки наполняются водою с помощью скрытых подземных труб, проведённых в гавань… Подземныя трубы наполняют сухий канал в продолжении семи часов. Тогда открываются ворота, вводятся в него корабли…».

Отдельной страницей в жизни острова стало возведение Морского Никольского собора. Инициатором его строительства выступил святой праведный Иоанн Кронштадтский, который сказал: «Город наш, первая морская цитадель отчизны, так и не обзавёлся солидным храмом, а ведь церковь — тот же корабль, которым управляет сам Господь».

В 1896 году Николай II приказал Морскому ведомству разработать архитектурный план собора в Кронштадте. В итоге был выбран вариант профессора Василия Косякова — по его замыслу сооружение должно было стать не просто храмом, но и памятником всем русским морякам. 27 октября 1901 года на месте будущего строительства на Якорной площади Иоанн Кронштадтский в присутствии высших военных и гражданских чинов отслужил молебен.

В представленном в коллекции оцифрованном документе «О кредите на достройку и внутреннее оборудование Морского собора в г. Кронштадте» подробно описывается ход строительства и приложена смета.

Морской собор во имя Николая Чудотворца, святых апостолов Петра и Павла и преподобного Иоанна Рыльского торжественно освятили 10 июня 1913 года.

К сожалению, прослужить своему истинному предназначению ему получилось только 16 лет — в 1929 году собор был закрыт, большую часть колоколов отправили на переплавку, мраморные доски с именами героев-моряков и корабельных священников пустили на общественные нужды. Само грандиозное строение в последующие годы использовали как кинотеатр и концертный зал Дома офицеров, и только в 1976 году памятник русским морякам взяло под охрану государство. Великое освящение воссозданного Морского собора состоялось 28 мая 2013 года, сегодня собор включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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